В Челябинске экс-воспитателя осудили за жестокое обращение с детьми

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 37-летнюю бывшую воспитательницу детского сада виновной в ненадлежащем исполнении своих обязанностей (ст. 156 УК РФ). Ее приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в январе-апреле 2025 года местная жительница, работая в детском саду №251 воспитательницей младшей группы, била малолетних по лицу и голове и допускала иную грубость по отношению к ним. От действий педагога пострадали семь детей в возрасте примерно двух лет, а также другие дети, которые были напуганы подобным поведением.

Суд постановил считать наказание условным, назначив испытательный срок в один год. Прокуратура даст оценку законности такого решения.

Виталина Ярховска