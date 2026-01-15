Петербургский депутат предлагает ввести уголовную ответственность с 13 лет

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ Алексей Зинчук предлагает снизить минимальный возраст для привлечения к уголовной ответственности с 14 до 13 лет. Парламентарий считает, что следует скорректировать положения Уголовного кодекса по 37 статьям.

Инициатива о внесении изменений в федеральный закон поступила в городской парламент. Депутат полагает, что снижение минимального возраста для привлечения к уголовной ответственности необходимо для приведения норм в соответствие с текущими реалиями роста преступности среди подростков.

В пояснительной записке господин Зинчук указывает на омоложение преступности, рост агрессии и осознанный характер совершаемых деяний без понимания последствий. По информации Следственного комитета РФ, в 2025 году число преступлений, совершенных подростками, выросло на 18%. В суды поступило 5,5 тыс. уголовных дел (+8%). При этом число тяжких и особо тяжких преступлений в прошедшем году выросло в 1,5 раза.

«Подрастающее поколение должно иметь навыки логичного понимания каждого действия, в том числе возможности добровольного отказа от совершения противоправного деяния, что приведет к значительному снижению привлечения подрастающего поколения к диверсионным и террористическим организациям»,— считает Алексей Зинчук.

Татьяна Титаева