Жительнице Тольятти запросили 18 лет колонии по делу о госизмене и содействии терроризму

Гособвинение запросило для тольяттинки Полины Евтушенко, по версии следствия, высказывавшейся в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), 18 лет колонии общего режима. Информацию «Ъ-Волга» подтвердил защитник обвиняемой Алексей Лапузин.

27-летней подсудимой инкриминируют приготовление к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК), содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Полину Евтушенко задержали и поместили в СИЗО в июле 2023 года.

По данным следствия, один из эпизодов преступления заключается в том, что обвиняемая склоняла своего нового знакомого «к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», а именно — к вступлению в «Легиона "Свобода России"» (признано в РФ террористической организацией и запрещено. — "Ъ") для участия в боях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».

Как было озвучено на судебном заседании, речь идет о самарце Николае Комарове, с которым Полина Евтушенко познакомилась во «ВКонтакте». Разговоры с тольяттинкой Николай Комаров записывал на диктофон и позже отнес записи в ФСБ.

Сабрина Самедова