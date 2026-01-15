Вынесен приговор казанцам, выдавшим себя за риелторов и присвоившим 63 млн

Вахитовский районный суд Казани признал четырех жителей Татарстана виновными в мошенничестве на 63 млн руб. Фигуранты предлагали жителям республики приобрести жилье по соципотечной программе. Об этом сообщает «Татар-информ».

На скамье подсудимых оказались Гельсиря Багаутдинова, Гузалия Габдрахманова, Айшат Гарифуллина и Раиль Закиров.

Согласно материалам дела, Гарифуллина совершила 61 эпизод мошенничества, Багаутдинова — 42, Габдрахманова — два, а Закиров — одно.

Суд назначил Габдрахмановой наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, Багаутдиновой — четырех лет, Гарифуллиной — пять лет, Закирову — три года условно.

Следствие установило, что с 2008 по 2019 год фигуранты убеждали клиентов, что сотрудничают с Госжилфондом Татарстана, получали от клиентов деньги и присваивали их себе.

Анна Кайдалова