РЕН ТВ: семь человек пострадали при взрыве гранаты в здании МВД в Сыктывкаре

В здании учебного центра МВД в Сыктывкаре произошел пожар, сообщил источник РЕН ТВ. Предварительно, там взорвалась светошумовая граната. Пострадали семь человек.

Telegram-канал Baza утверждает, что при пожаре пострадали как минимум девять человек. SHOT сообщает о девяти раненых. Трое из них в тяжелом состоянии и госпитализированы. Очаг горения пока не локализован.

В здании прошла эвакуация. По данным Baza, речь идет о двухстах эвакуированных. Telegram-канал «112» пишет про сотню выведенных из учебного центра людей.

Baza уточняет, что причин произошедшего две — детонация баллона во время ремонта или светошумовая граната. На месте работают пожарные и оперативные службы.