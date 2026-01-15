«Продимекс» подвел итоги сезона
Аграрный холдинг сохранил урожайность, несмотря на сложные погодные условия
Агропредприятия управляющей компании «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», завершили уборку урожая в Воронежской области. Несмотря на сложные погодные условия, холдинг демонстрирует стабильные результаты. Копка сахарной свеклы выполнена полностью, средняя урожайность корнеплодов составила 413 ц/га при сахаристости 16,9%. Валовый сбор превысил 3,8 млн тонн, весь урожай направлен на переработку.
Весенняя посевная кампания этого года оказалась испытанием на прочность. Возвратные заморозки, сильные ветра и град повредили посевы, а сахарную свеклу местами пришлось пересевать дважды. Однако это не помешало достичь достойных показателей: урожайность ранних зерновых культур составила около 50 ц/га при валовом сборе более 350 тыс. тонн. Хороший результат показала соя — собрано более 166 тыс. тонн со средней урожайностью 20 ц/га.
Главный агроном филиала компании «Елань Агро» Евгений Щеглов отметил: «Прошедший сезон был непредсказуемым, но именно он научил нас при любой ситуации не опускать руки и всегда идти вперед. Агропредприятия показали достойные результаты по яровой пшенице, ячменю, сое. Озимая пшеница весной была очень слабой, а в течение сезона мы добились высоких урожаев». Он также отметил, что его родной филиал третий год лидирует в холдинге по урожаю подсолнечника.
Подготовка к следующему сезону уже началась. План по заготовке семян ярового сева выполнен — собрано около 54 тыс. тонн, включая страховой фонд. Сев озимой пшеницы завершен с незначительным отклонением от графика из-за обильных осадков осенью. Состояние посевов перед зимовкой оценено как удовлетворительное.
Посевные площади стратегически важных культур в следующем сезоне остаются без существенных изменений. Основные усилия будут направлены на повышение качества продукции. Запланированы демо-испытания новых высокопродуктивных сортов и гибридов, а также тестирование схем защиты растений. Ключевые цели — оптимизация сроков работ, снижение затрат и рост экономической эффективности.
При этом аграриев беспокоит погодный тренд. Зима началась благоприятно, но к концу года агрономические службы отмечают дефицит осадков: «Аграрии ждут снега для накопления влаги в почве на весь будущий сезон. Сейчас он необходим больше всего, так как каждый следующий год в регионе засушливее предыдущего».
Новый, 2026 год, «Продимекс» начал с планирования полевых работ и организации цикла обучения для агрономов с последующим тестированием. Холдинг продолжает работать в режиме адаптации к меняющимся климатическим реалиям, стремясь сохранить свою эффективность на российском аграрном рынке.
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.