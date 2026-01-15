«Продимекс» подвел итоги сезона

Агропредприятия управляющей компании «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», завершили уборку урожая в Воронежской области. Несмотря на сложные погодные условия, холдинг демонстрирует стабильные результаты. Копка сахарной свеклы выполнена полностью, средняя урожайность корнеплодов составила 413 ц/га при сахаристости 16,9%. Валовый сбор превысил 3,8 млн тонн, весь урожай направлен на переработку.

Фото: ГК «Продимекс»

Весенняя посевная кампания этого года оказалась испытанием на прочность. Возвратные заморозки, сильные ветра и град повредили посевы, а сахарную свеклу местами пришлось пересевать дважды. Однако это не помешало достичь достойных показателей: урожайность ранних зерновых культур составила около 50 ц/га при валовом сборе более 350 тыс. тонн. Хороший результат показала соя — собрано более 166 тыс. тонн со средней урожайностью 20 ц/га.

Главный агроном филиала компании «Елань Агро» Евгений Щеглов отметил: «Прошедший сезон был непредсказуемым, но именно он научил нас при любой ситуации не опускать руки и всегда идти вперед. Агропредприятия показали достойные результаты по яровой пшенице, ячменю, сое. Озимая пшеница весной была очень слабой, а в течение сезона мы добились высоких урожаев». Он также отметил, что его родной филиал третий год лидирует в холдинге по урожаю подсолнечника.

Подготовка к следующему сезону уже началась. План по заготовке семян ярового сева выполнен — собрано около 54 тыс. тонн, включая страховой фонд. Сев озимой пшеницы завершен с незначительным отклонением от графика из-за обильных осадков осенью. Состояние посевов перед зимовкой оценено как удовлетворительное.

Посевные площади стратегически важных культур в следующем сезоне остаются без существенных изменений. Основные усилия будут направлены на повышение качества продукции. Запланированы демо-испытания новых высокопродуктивных сортов и гибридов, а также тестирование схем защиты растений. Ключевые цели — оптимизация сроков работ, снижение затрат и рост экономической эффективности.

При этом аграриев беспокоит погодный тренд. Зима началась благоприятно, но к концу года агрономические службы отмечают дефицит осадков: «Аграрии ждут снега для накопления влаги в почве на весь будущий сезон. Сейчас он необходим больше всего, так как каждый следующий год в регионе засушливее предыдущего».

Новый, 2026 год, «Продимекс» начал с планирования полевых работ и организации цикла обучения для агрономов с последующим тестированием. Холдинг продолжает работать в режиме адаптации к меняющимся климатическим реалиям, стремясь сохранить свою эффективность на российском аграрном рынке.