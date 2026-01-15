Уругваец Кевин Аревало перешел в тольяттинский «Акрон»

Крайний полузащитник Кевин Аревало стал первым новичком «Акрона» в зимнее межсезонье. О подписании 19-летнего уругвайца сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В августе 2025 года полузащитник дебютировал в элитном дивизионе Уругвая в составе «Монтевидео Сити» и уже успел отметиться четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 15 играх Клаусуры. В «Акроне» новичок команды будет выступать под 10-м номером.

По итогам 18 туров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Андрей Сазонов