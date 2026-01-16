Рядом с Комсомольской площадью снесут незаконную автомойку

В Перми рядом с Комсомольской площадью, на ул. Чернышевского, 32б, принудительно демонтируют незаконно размещенный павильон автомойки. Распоряжение об этом подписал и. о. главы администрации Свердловского района Андрей Летов. Сносом будет заниматься МКУ «Содержание муниципального имущества». Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается автомойка Sirius.

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. В прошлом месяце в разных районах Перми было демонтировано более 15 НТО.