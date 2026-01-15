Процент для военпреда

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция Южного окружного военного суда (ЮОВС) лишь немного сократила срок наказания бывшему военпреду Сергею Болгареву, осужденному на восемь с половиной лет строгого режима за получение взяток в размере 14 млн руб. По версии обвинения, капитан 2-го ранга на протяжении шести лет вымогал деньги у гендиректора ОАО «Пятигорский завод "Импульс"», угрожая проблемами при приемке продукции предприятия, изготавливающего приборы радиационной разведки и мониторинга для Минобороны и Росатома. Осужденный настаивал, что оговорил себя под давлением следствия, а показания взяткодателя не выдерживают критики, но суд не убедил.

Решение по апелляционной жалобе Сергея Болгарева ЮОВС (Ростов-на-Дону) принял перед Новым годом. Ранее, в июле 2025 года, Пятигорский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении особо крупной взятки, сопряженной с вымогательством, «за общее покровительство и попустительство по службе», (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима с лишением звания капитана 2-го ранга. В заседании апелляционной инстанции разжалованный бывший военпред участвовал по ВКС из СИЗО Пятигорска и полностью поддержал своего адвоката Наталью Игнатову. «Мы просили приговор отменить как незаконный, необоснованный и несправедливый и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда»,— сообщила “Ъ” госпожа Игнатова.

Сергей Болгарев в армии служил с ноября 2008 года, а с 2009 года являлся начальником военного представительства Минобороны №5481. Оно осуществляет контроль качества и приемку продукции военного назначения в том числе ОАО «Пятигорский завод "Импульс"». Предприятие производит аппаратуру для радиационной разведки и мониторинга, а ее заказчиками являются военное ведомство, «Росатом» и другие гражданские компании.

«В 2017–2023 годах между Минобороны России и ОАО «Пятигорский завод "Импульс"» заключены контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 500 млн руб., обязанности по осуществлению контроля за качеством и технической приемкой поставляемой продукции возлагались на Болгарева»,— сообщали ранее в Главном военном следственном управлении СКР. По версии обвинения, все это время капитан 2-го ранга, «желая безвозмездно обогащаться», требовал от гендиректора ОАО Сергея Кузьменко «систематически передавать ему взятку в размере не менее 2% от суммы денежных средств, поступающих на счета завода «Импульс» по государственным контрактам и договорам поставки военной продукции, за невоспрепятствование по надуманным основаниям в приемке военной продукции».

По данным “Ъ”, о поборах, размер которых колебался от 100 тыс. до 1 млн руб., господин Кузьменко сам сообщил в ФСБ в октябре прошлого года.

Он также пояснил, что находился в «зависимом состоянии» и согласился на дачу взяток, «воспринимая реальность осуществления угроз по воспрепятствованию законной деятельности завода». Всего, по данным следствия, Сергей Болгарев получил таким образом 14 млн 252 тыс. руб. Сам директор, по предварительным данным, от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) был освобожден как лицо, добровольно сообщившее о преступлении и активно способствовавшее его раскрытию.

Тем временем глава военпредства был задержан и на допросе полностью признал свою вину.

Позже, уже в суде, капитан 2-го ранга заявил, что показания Кузьменко являются ложными, а часть доказательств, включая видео с передачей взяток, имеют признаки монтажа.

Впрочем, на полном оправдании он не настаивал, а просил лишь об условном сроке или штрафе, которые предусмотрены статьей УК как альтернатива заключению. В качестве дополнительных аргументов защита приводила безупречное прошлое военного, его статус ветерана боевых действий, наличие многочисленных ведомственных медалей и поощрений от командования и участие в благотворительной деятельности — закупке на свои деньги БПЛА для нужд СВО. Прокуратура же просила для него десять лет строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный указывал, что оговорил себя под давлением следователя, который якобы пообещал предельно «мягкий» приговор. По некоторым данным, Сергей Болгарев просил также отправить его на СВО, но контракт с ним Минобороны не заключало, поскольку у него имелся действующий, а чтобы его прервать, было нужно признание вины. В жалобе также критиковались показания господина Кузьменко.

Как пояснила “Ъ” Наталья Игнатова, в первом заявлении в ФСБ директор написал о взятках более чем на 25 млн руб., в объяснении к нему указал уже цифру в 21 млн руб., а позже спустился до 14 млн руб.

Несколько видеозаписей получения взяток, по ее словам, такого плохого качества, что даже не видно, что именно передается, к тому же имеются признаки монтажа. Потому сумму взяток, а также время их передач она считает неустановленными.

Названные следствием 2% от сумм контрактов защита назвала «отчислениями на содержание военных представительств, предусмотренные действующим законодательством», которые, кстати, якобы были предложены самим Сергеем Кузьменко. Кроме того, по словам адвоката, в приговоре не получили оценку акт целевой проверки деятельности военпредства и решение Арбитражного суда Москвы, а также показания свидетелей, из которых следует, что господин Болгарев не препятствовал в приемке и отгрузке продукции завода.

Адвокат также просила пересмотреть решения об аресте и конфискации имущества семьи Болгаревых. Удалось отстоять только оформленный на супругу дом в поселке, земельный участок и машину дочери, которую она купила на свои деньги.

В итоге доводы защиты ЮОВС посчитал недостаточными для отмены приговора и лишь смягчил наказание экс-военпреду на два месяца. «Мы уже решили обращаться в кассационный военный суд, рассчитываем добиться пересмотра дела»,— сказала “Ъ” Наталья Игнатова.

Сергей Сергеев