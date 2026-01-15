Оборот торгов драгметаллами на Мосбирже в 2025 году превысил 3 трлн рублей

Совокупный объем сделок на рынке драгоценных металлов Мосбиржи (MOEX: MOEX) по итогам 2025 года вырос более чем в три раза и превысил 3 трлн руб., сообщила площадка в пресс-релизе. Количество торговых операций также утроилось, достигнув 3,6 млн.

Основной объем пришелся на золото: сделки спот составили 1,2 трлн руб. (132 тонны), сделки своп — 1,7 трлн руб. (186 тонн). Операции с серебром достигли 52 млрд руб. (365 тонн), с платиной — 5,9 млрд руб. (1,6 тонны), с палладием — 5,4 млрд руб. (1,6 тонны).

В торгах драгметаллами в 2025 году участвовали 118 профессиональных участников рынка, включая банки, брокеров, управляющие компании, производителей и потребителей, а также около 150 тыс. частных инвесторов.

На фондовом рынке «Московской биржи» число доступных инвесторам биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на драгметаллы увеличилось до восьми. Стоимость чистых активов таких фондов выросла почти в два раза и составила 53,2 млрд руб., при этом на организованных торгах также доступны сделки с двумя открытыми ПИФами на драгметаллы.