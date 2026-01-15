Уральца арестовали по делу об убийстве товарища, тело которого нашли на Шарташе

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 марта 57-летнего Сергея Кота. Он обвиняется в убийстве своего товарища, труп которого был обнаружен с пакетом на голове на Шарташе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Как ранее сообщили в СУ СКР по Свердловской области, погибший 47-летний местный житель пропал 6 января. По версии следствия, в тот день мужчина пришел в квартиру к своему знакомому Сергею Коту на улице Тверитина. Во время употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого Кот нанес жертве несколько ударов в голову. От полученных травм мужчина скончался.

Ночью 9 января обвиняемый вывез тело товарища на арендованной машине в малолюдное место в районе Шарташского лесопарка. Он засыпал тело строительным мусором и скрылся.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, информация об обнаружении тела погибшего поступила в отдел полиции № 2 Кировского района вечером 12 января. Труп обнаружил прохожий в лесопарке недалеко от остановки «Развилки» на улице Высоцкого. На теле были обнаружены признаки криминальной смерти. В связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

После этого Сергея Кота задержали. Свою вину он признал и в деталях рассказал о произошедшем конфликте, непосредственно об убийстве и сокрытии его следов. Установлено, что ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого, добавили в полиции.

Как писал портал Е1, на суде Сергей Кот объяснил причины своего поступка. Якобы во время разговора его товарищ оскорбил всех бойцов СВО. «И все, и я просто взорвался», — сказал он.

Полина Бабинцева