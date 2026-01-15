В ВОЗ призвали правительства поднять цены на алкоголь, табак и сладкие напитки

Сладкие напитки и алкоголь становятся дешевле во многих странах из-за низких налогов — это усугубляет эпидемии ожирения, диабета и рака, а также увеличивает число травм, особенно среди молодежи, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в двух новых глобальных отчетах.

Согласно опубликованным данным, правительства как минимум 116 государств облагают налогами сладкие газированные напитки, при этом в большинстве стран они составляют в среднем лишь около 2% от цены бутылки газировки. Многие сладкие продукты (соки, молочные коктейли) часто вообще не облагаются налогами.

Эксперты ВОЗ также пришли к выводу, что алкоголь за последние четыре года не изменился в цене или стал доступнее в большинстве стран, а налоги на него, особенно на пиво и вино, остаются низкими. Вино не облагается акцизом как минимум в 25 странах. Кроме того, налоги редко индексируются, поэтому вредные продукты со временем дешевеют в реальном выражении, в то время как расходы систем здравоохранения на лечение предотвратимых болезней растут.

В результате общество несет тяжелые экономические и медицинские издержки, подчеркивает ВОЗ. В рамках новой инициативы «3 к 35» организация призывает страны к 2035 году сделать табак, алкоголь и сладкие напитки менее доступными за счет повышения реальных цен. «Налоги на здоровье — один из самых сильных наших инструментов для профилактики заболеваний»,— заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В России с 1 января 2026 года в очередной раз повысили акцизы на алкоголь и минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Для алкоголя крепче 18 градусов акциз составит 824 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в продукции. В категории спиртного слабее 18 градусов акциз с 1 января будущего года будет рассчитываться как отношение 165 руб. к объемной доле этилового спирта. Акцизы на сахаросодержащие напитки, включая энергетики, в стране поднимали в 2025 году — с 7 до 10 руб. за литр. Это касается напитков с содержанием углеводов более 5 г на 100 мл. Акциз не распространяется на соки, морсы, молоко, напитки на растительной основе, а также на продукцию, произведенную в общепите.

Наталья Костарнова