В Уфе директор школы незаконно сдавал в аренду спортзал

По представлению прокуратура Калининского района Уфы директор школы был привлечен к административной ответственности за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 4.2 КоАП РБ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, директор школы передал спортивный зал некоммерческой организации для проведения занятий по художественной гимнастике на платной основе. При этом организация не получила согласия профильного управления администрации Уфы на использование спортзала.

После вмешательства надзорного ведомства организации согласовали аренду зала.

Майя Иванова