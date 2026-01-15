Средняя стоимость аренды комнат в Казани в 2025 году составила 12,4 тыс. руб. в месяц, что на 14,8% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Аренда комнат в Казани за год снизилась на 14,8%



В Набережных Челнах средняя аренда выросла на 18,7%, до 13,6 тыс. руб.

Самые низкие цены на аренду комнат сейчас в Магнитогорске (8,3 тыс. руб./мес.), Якутске (8,6 тыс. руб./мес.), Пензе (8,7 тыс. руб./мес.).

В Москве средняя аренда снизилась на 3,9%, до 22,9 тыс. руб., в Московской области — на 2,5%, до 16,1 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 11,5%, до 14,8 тыс. руб. Самые дорогие квартиры, помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, находятся в Сочи (18 тыс. руб./мес.) и Хабаровске (14,4 тыс. руб./мес.).

В целом по стране аренда комнат снизилась на 2,2% и составила в среднем 11,6 тыс. руб. в месяц.

