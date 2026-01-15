Петербуржца осудили за ложное сообщение о теракте на проспекте Науки

Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Павлу Неврову по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что 5 марта 2025 года около 01:38, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил оператору, что якобы планирует взорвать дом по адресу: проспект Науки, 67.

Невров признал вину. Дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Артемий Чулков