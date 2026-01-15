В Оренбуржье на миграционный учет поставили более 110 тысяч иностранцев в 2025 году

По итогам 2025 года на территории Оренбургской области зарегистрировано более 110 тыс. фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан (в том числе повторной). Сняты с учета более 66 тыс. иностранцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ведомство со ссылкой на итоги управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области отмечает, что «отсутствуют тенденции, свидетельствующие о негативном влиянии миграции на общественную безопасность». Миграционная ситуация в регионе стабильная.

Сотрудники полиции провели за год более 170 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Выявлено 22,5 тыс. правонарушений, из них 12,483 тыс. касаются иммиграционного контроля и трудовой миграции. За пределы РФ депортированы 1172 иностранных гражданина.

Руфия Кутляева