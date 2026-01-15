Космонавт из Челябинска Олег Платонов досрочно вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым, родившемся и окончившем школу в Челябинске, досрочно вернулся на Землю. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Решение о необходимости экстренной посадки корабля на Землю руководство NASA приняло несколько дней назад. По предварительным данным, астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов должны были вернуться 14 января. Точная дата зависела от готовности корабля, экипажа и погодных условий. Причиной стало состояние здоровья одного из астронавтов, какого именно — не раскрывается. В итоге приводнение корабля произошло 15 января у побережья Калифорнии. На Международной космической станции астронавты провели около полутора месяцев.

Виталина Ярховска