В Самаре на строительной площадке ЖК погибли двое рабочих, один пострадал

В четверг, 15 января, в Самаре на территории строящегося жилого комплекса во время работ по остеклению двадцатого этажа оборвался трос фасадно-подъемной люльки, в которой были трое рабочих. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

От полученных травм двое рабочих скончались на месте происшествия. Одному рабочему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают правоохранительные и экстренные службы. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований трудового законодательства, строительных нормативов и правил.

Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Жилой комплекс в 23 этажа строится в Ленинском районе Самары.

Руфия Кутляева