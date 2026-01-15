Замначальника курского филиала МЖД стал Александр Милютин

Александр Милютин стал заместителем начальника филиала Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Милютин

Господин Милютин будет исполнять обязанности в облцентре. Его представили коллективу железнодорожников глава региона и начальник МЖД Павел Иванов.

Александр Милютин начал работу на железной дороге в 2010 году с должности составителя поездов на станции «Москва-Рижская», впоследствии стал дежурным по станции. Затем он занимал должности начальника станций «Аэропорт», «Москва-Бутырская» и «Брянск-Льговский», после чего был заместителем начальника, а затем главным инженером станции «Бекасово-Сортировочное». С 2019 по 2021 год возглавлял Брянский центр организации работы железнодорожных станций Московской дирекции управления движением. С 2021 по 2025 год Александр Милютин занимал должности первого заместителя начальника службы движения, а затем — заместителя начальника Московской дирекции управления движением — начальника службы движения.

Кабира Гасанова