В четырех города Сибири вводится режим «черного неба» до 19 января

На территории четырех городов Сибири введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). С 18:00 15 января до 15:00 19 января режим «черного неба» I степени опасности будет действовать в Искитиме и Новосибирске, сообщает минприроды региона.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Томске и Кемерове также объявлен режим НМУ. В период с 16 по 20 января в этих регионах синоптики прогнозируют похолодание до -35 градусов.

Местами ожидается понижение температуры воздуха до -40 градусов и ниже.

Александра Стрелкова