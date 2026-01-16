Суд приостановил рассмотрение дела об изъятии недостроенного здания оздоровительного центра в Перми

Арбитражный суд Пермского края приостановил рассмотрение иска департамента земельных отношений администрации Перми к предпринимателю и владельцу холдинга «Автопрестиж» Евгению Ляндаеву. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Напомним, мэрия пытается через суд изъять у предпринимателя недостроенное здание оздоровительного центра в Кировском районе Перми на ул. Кировоградской, 85. Здесь предприниматель строил оздоровительный комплекс со спортивными залами и площадками для занятий лечебной физкультурой. Строительство одноэтажного здания началось осенью 2024 года на участке площадью 2,6 га. Участок был отдан в аренду предпринимателю до 7 февраля 2025 года. В связи с истечением срока аренды мэрия решила изъять недостроенный объект, зарегистрированный на праве собственности за ответчиком.

Стоит отметить, что господин Ляндаев в декабре прошлого года подал встречный иск к министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми о признании права собственности на объект капитального строительства. Рассмотрение этого дела назначено на 25 февраля 2026 года.