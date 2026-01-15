В белгородском приграничье отменили крещенские купания в целях безопасности

Оперативный штаб Белгородской области отменил крещенские купания 19 января, чтобы избежать скопления большого количества людей в целях безопасности. Об этом «Подъему» заявили в епархии региона со ссылкой на оперативный штаб.

«Епархия же призывает людей посетить богослужения в храмах Белгорода и области, — добавил собеседник издания. — Там можно будет набрать крещенской воды». Чтобы избежать больших скоплений людей, освящение воды будут проводить три дня вместо двух.

Местное издание «Открытый Белгород» уточняет, что запрет на крещенские купания вводится не на всей территории области, а только в приграничных районах. Купели будут оборудованы во всех муниципалитетах, кроме Валуйского и Грайворонского округов. В зависимости от оперативной обстановки список разрешенных для купания мест может корректироваться, отметили в МЧС.