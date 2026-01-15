В Ярославской области выпустили книгу об истории села Бурмакино
В Ярославской области издали книгу, посвященную истории села Бурмакино Некрасовского округа. Об этом сообщили в правительстве региона.
Автором издания стала историк Светлана Козлова, которая рассказала в книге об истории села с XVI века до 1917 года, известных личностях и особенностях развития населенного пункта.
«Прославилось село благодаря менталитету местных жителей. Бурмакинцам не чужды были лучшие черты ярославского характера: трудолюбие, предприимчивость, отзывчивость, упрямство и настойчивость, умение использовать открывавшиеся возможности»,— прокомментировала госпожа Козлова.
С XVIII века Бурмакино стало известным центром кузнечно-слесарного ремесла. Местные мастера специализировались на изготовлении конской сбруи, включая стремя, шпоры, удила и мундштуки. К концу XIX века в волости насчитывалось более 300 кузниц, а изделия из села поставлялись по всей стране.
Село также отличалось развитием льноводства и торговли льном, занимая ведущее положение в Ярославской губернии. Бурмакино было известно и производством высококачественных прялок. В начале XX века в селе был создан крестьянский театр, ставший первым в губернии и получивший признание на общероссийском уровне.
25 января книгу презентуют в Бурмакинском сельском доме культуры, там ее можно будет получить бесплатно. Начало — в 13:00.