В Ярославской области выпустили книгу об истории села Бурмакино

В Ярославской области издали книгу, посвященную истории села Бурмакино Некрасовского округа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Ярославской области Фото: Официальный сайт «Доброфеста» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Правительство Ярославской области Фото: Официальный сайт «Доброфеста»

Автором издания стала историк Светлана Козлова, которая рассказала в книге об истории села с XVI века до 1917 года, известных личностях и особенностях развития населенного пункта.

«Прославилось село благодаря менталитету местных жителей. Бурмакинцам не чужды были лучшие черты ярославского характера: трудолюбие, предприимчивость, отзывчивость, упрямство и настойчивость, умение использовать открывавшиеся возможности»,— прокомментировала госпожа Козлова.

С XVIII века Бурмакино стало известным центром кузнечно-слесарного ремесла. Местные мастера специализировались на изготовлении конской сбруи, включая стремя, шпоры, удила и мундштуки. К концу XIX века в волости насчитывалось более 300 кузниц, а изделия из села поставлялись по всей стране.

Село также отличалось развитием льноводства и торговли льном, занимая ведущее положение в Ярославской губернии. Бурмакино было известно и производством высококачественных прялок. В начале XX века в селе был создан крестьянский театр, ставший первым в губернии и получивший признание на общероссийском уровне.

25 января книгу презентуют в Бурмакинском сельском доме культуры, там ее можно будет получить бесплатно. Начало — в 13:00.

Алла Чижова