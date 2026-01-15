Трое жителей Кудымкара предстанут перед судом за мошенничество с грантом

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Кудымкарского округа, обвиняемых в мошенничестве при использовании гранта на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год фигуранты представили в министерство агропромышленного комплекса Пермского края документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о приобретении крупного рогатого скота определенной породы в целях развития сельского хозяйства. Это позволило им незаконно получить из бюджета грант в размере 6 млн руб. на финансовое обеспечение затрат по развитию крестьянских фермерских хозяйств.

Один из обвиняемых также совершил хищение денежных средств одного из банков в сумме свыше 1,6 млн руб. Для этого он получил кредит на банковскую карту третьего лица, не осведомленного о преступных намерениях, не имея цели в дальнейшем исполнять обязательства перед банком. Кроме того, злоумышленник поручил неосведомленному лицу изготовить в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств.