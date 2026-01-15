Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самой дешевой арендой домов

C 13 по 31 января средняя стоимость аренды загородного дома в Челябинской области составит 9,3 тыс. руб. в сутки. Регион по этому показателю попал в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на посуточный съем жилья. Об этом сообщают «Авито Путешествия».

В рейтинге Челябинская область заняла восьмое место. На первой строчке оказалась Бурятия. С 13 по 31 января снять там загородный дом на сутки обойдется в среднем в 5 тыс. руб. Последнее место заняла Калужская область со стоимостью в 9,5 тыс. руб.

По данным «Авито Путешествий», дешевле всего после праздников снять квартиру посуточно получится в Курганской области – 2,1 тыс. руб. в среднем, а остановиться в отеле – в Ленинградской области за 3,2 тыс. руб. в сутки.

Ольга Воробьева