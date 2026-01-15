Пользователи соцсетей возмущены предстоящим концертом Агутина и Варум в Тольятти

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, запланированный на 23 февраля в Тольятти, вызвал недовольство в социальных сетях. Ранее артисты высказывались против спецоперации на Украине.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2022 году Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором осудил проведение СВО, но позже удалил его. Анжелика Варум также выразила негативное отношение к спецоперации. После этого пара покинула Россию, побывав в Израиле и США, а затем вернулась в страну.

Выступление артистов в Тольятти планируется на площадке ледового дворца спорта «Лада Арена». По предварительным оценкам, доход певцов от концерта может превысить девять млн руб. Билеты на мероприятие стоят от 4,5 до 18 тыс. руб.

