«Институт территориального планирования» возглавит Юлия Жданова

Краевые власти определились с кандидатурой нового руководителя «Института территориального планирования». Как сообщает газета «Звезда», в ближайшее время на этот пост будет назначена Юлия Жданова, которая работает в институте с 2018 года в качестве замдиректора.

Напомним, должность руководителя оказалась вакантной после того, как в октябре прошлого года Елена Ермолина, возглавляющая «Институт территориального планирования», была назначена главным архитектором Пермского края.