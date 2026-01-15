Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Институт территориального планирования» возглавит Юлия Жданова

Краевые власти определились с кандидатурой нового руководителя «Института территориального планирования». Как сообщает газета «Звезда», в ближайшее время на этот пост будет назначена Юлия Жданова, которая работает в институте с 2018 года в качестве замдиректора. 

Напомним, должность руководителя оказалась вакантной после того, как в октябре прошлого года Елена Ермолина, возглавляющая «Институт территориального планирования», была назначена главным архитектором Пермского края.