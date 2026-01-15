В 2026 году в Татарстане на аварийный, текущий и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения направят 184 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На ремонт инженерных сетей в Татарстане выделили 184 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На ремонт инженерных сетей в Татарстане выделили 184 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы будут выполняться в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Иннополисе и Зеленодольском районе. Работы охватят сети и сооружения, включая насосные станции, канализационные объекты, трубопроводы и котельные.

Срок действия договора — с момента заключения до конца 2026 года. Заказчиком выступает ООО «РСК».

В собственности ООО «РСК» находятся сети и сооружения по водоснабжению (общая протяженность составляет 132,3 км), водоотведению (180,9 км), теплоснабжению (42,1 км).

Анна Кайдалова