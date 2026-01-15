В Самарской области директора школы оштрафовали из-за конфликта учеников, школьнику сменили учебное заведение

Руководителю Кинельского управления образования Самарской области и директору школы поселка Усть-Кинельский внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства. Поводом для проверки стал конфликт между двумя школьниками. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор образовательного учреждения признан виновным по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) и оштрафован на 10 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Кинельская межрайонная прокуратура провела проверку по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в школе поселка Усть-Кинельский. Поводом послужила информация о длительном конфликте между двумя семиклассниками. По результатам проверки ведомство пришло к выводу, что администрация школы принимает недостаточно мер для предупреждения, пресечения и разрешения конфликтов среди обучающихся.

После вмешательства прокуратуры руководство образовательного учреждения разработало комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и предотвращению конфликтных ситуаций между учениками. Также уделено внимание профилактической работе с родителями несовершеннолетних.

Один из участников конфликта (семиклассник) переведен в другое образовательное учреждение в Кинеле с согласия законных представителей, чтобы не допустить повторных конфликтов.

Руфия Кутляева