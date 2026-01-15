Над Башкирией сбили три беспилотника

Сегодня с 10:00 до 14:00 по местному времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Башкирией, сообщает Минобороны России.

Всего над страной сбили восемь БПЛА, в том числе по два — над территориями Ростовской и Самарской областей и один — над Белгородской областью.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня в республике с 10:30 до 14:00 был объявлен режим беспилотной опасности.

Майя Иванова