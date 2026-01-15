ВЦИОМ: 43% зумеров усомнились в пользе опыта ветеранов СВО на гражданке

58% россиян положительно бы отнеслись к появлению ветерана СВО в их трудовом коллективе, следует из опроса ВЦИОМ. Молодежь, по данным социологов, отличается более сдержанной реакцией на потенциальный приход такого коллеги.

Из данных опроса ВЦИОМ следует также, что 59% граждан страны считают, что опыт ветеранов может быть полезен в гражданской сфере. Среди ключевых областей, где ветераны были бы востребованы, россияне назвали работу в силовых структурах, государственную службу и образование. Упоминание в перечне последней сферы исследователи объяснили тем, какой образ ветерана закрепился в массовом сознании. По мнению экспертов ВЦИОМ, россияне видят в участнике боевых действий «носителя уникального жизненного опыта и ценностных ориентиров, которые важно передать подрастающему поколению».

Представители молодежи, согласно результатам опроса, реагировали на привлечение ветеранов к гражданским специальностям холоднее. На вопрос «как вы думаете, опыт, полученный ветеранами во время участия в специальной военной операции, может быть полезен в мирной жизни и гражданской сфере или нет?» 43% опрошенных зумеров (россияне младше 26 лет) ответили: «Скорее не может». 37% из них скорее не заинтересованы в участии в проектах по адаптации ветеранов к мирной жизни. Среди возрастных групп, выделенных в опросе, именно зумеры выразили минимальный энтузиазм по поводу возможности прихода в их трудовой коллектив коллеги-ветерана СВО. «Скорее положительно» к этому отнеслись бы лишь 30% молодых респондентов, «нейтрально» — 64%.

Степан Мельчаков