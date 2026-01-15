Мэрия Сарапула собрала перевозчиков после отказа в проезде ребенку-инвалиду

С представителями транспортных компаний Сарапула провели срочное совещание после отказов ребенку-инвалиду в бесплатном проезде, поскольку кондукторы не знали о пластиковых свидетельствах из соцзащиты (СФР). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: администрация города Сарапул

«Семья оформила для ребенка пластиковое свидетельство <...> Однако в автобусах не все кондукторы знали о его действительности и требовали предъявить привычную бумажную “розовую” справку. Это создавало стрессовые ситуации и неудобства для ребенка, который имеет полное право на бесплатный проезд.»,— говорится в сообщении.

Один из таких случаев произошел 13 января. Кондуктор в автобусе на маршруте №19 не принял пластиковый документ. Ребенок заплатил за проезд.

После обращения его родителей в администрации города провели срочное совещание. Транспортникам поручено провести дополнительные инструктажи со всеми кондукторами о пластиковых свидетельствах СФР, подтверждающих право на льготу и выдаваемых только при наличии оригинала бумажной справки. После инцидента перевозчик принес извинения семье.