Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончался ярославский экс-чиновник и бывший директор ГУОРа по хоккею

На 70-м году жизни умер Николай Труфанов. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Фото: ГУОР по хоккею

Фото: ГУОР по хоккею

Господин Труфанов в разные периоды возглавлял департамент городского хозяйства мэрии, муниципальное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», государственное учреждение среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва по хоккею» (ГУОР по хоккею в настоящее время).

«Уход из жизни Николая Владимировича стал большой утратой для всех жителей города и коллег. Светлая память»,— указывается в сообщении мэрии.

Алла Чижова

Новости компаний Все