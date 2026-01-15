Скончался ярославский экс-чиновник и бывший директор ГУОРа по хоккею

На 70-м году жизни умер Николай Труфанов. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Господин Труфанов в разные периоды возглавлял департамент городского хозяйства мэрии, муниципальное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», государственное учреждение среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва по хоккею» (ГУОР по хоккею в настоящее время).

«Уход из жизни Николая Владимировича стал большой утратой для всех жителей города и коллег. Светлая память»,— указывается в сообщении мэрии.

Алла Чижова