В Москве два спорткомплекса отдадут в аренду частным операторам

Власти Москвы передадут в долгосрочную аренду частным операторам два спортивных комплекса с бассейнами в Зябликово и Солнцево. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития.

Первый объект находится по адресу Ореховый проезд, дом 43А, его площадь — 1,99 тыс. кв. м. В здании есть два бассейна, спортивный и физкультурный залы. Второй объект расположен на улице Щорса, дом 6, его площадь — 1,9 тыс. кв. м, он оборудован бассейном и спорт залом. Торги на право аренды двух спорткомплексов пройдут 29 января. Заявки принимают до 27 января. Размер арендной платы за объекты определят по итогам открытых аукционов.

По данным департамента, с 2023 года в аренду частным инвесторам на 25 лет уже переданы 10 объектов, в том числе спорткомплексы, бассейны, теннисный корт. Заммэра Москвы Мария Багреева уточнила, что арендаторы вправе модернизировать комплексы «для повышения эффективности», но обязаны использовать их по назначению. Объекты, предлагающие платные услуги, должны занимать не более четверти от всей площади.