Завтра в Башкирии ожидается малооблачная погода

16 января в Башкирии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает Башгидромет. Ветер восточный и северо-восточный 0-5 м/с, по юго-востоку — 7-12 м/с, порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -16,-21°, местами до 30°, днем от -10 до -20°.

В Уфе, подданным метеорологов, будет малооблачная погода. Осадки не ожидаются. Ветер восточный, северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха ночью составит -16,-18°, на окраинах — до -22°, днем — от -10 до -16°.

Олег Вахитов