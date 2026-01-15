Сотрудники свердловского завода обратились к Паслеру, заявив о давлении

Работники завода электродвигателей в Невьянске записали видеообращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. В нем они пожаловались на давление со стороны суда и судебных приставов.

«На протяжении последних двух с половиной лет предприятие и его сотрудники находятся под постоянным давлением, мы вынуждены участвовать в сотнях судебных заседаний, инициированных в Невьянском городском суде»,— говорит автор обращения.

Действия судебных приставов авторы обращения назвали агрессивными, добавив, что на сотрудников завода оказывают давление «лица, аффилированные с судебной системой». «По нашему убеждению, цель этих действий — блокирование расчетных счетов предприятия, дезорганизация его хозяйственной деятельности и создание условий, при которых производство будет либо приостановлено, либо вынужденно продано»,— сказано в обращении.

По словам автора обращения, сотрудников предприятия запугивали и «поджидали возле их домов», а генерального директора избили на территории предприятия. При этом полиция, как сказано в обращении, не вмешалась в эти ситуации.

По данным картотеки Невьянского городского суда, с участием ООО «Электрозавод» рассматривают восемь гражданских дел. В большинстве из них заявителем является само ООО «Электрозавод», а ответчиком — Иван Кузьминых.

ООО «Электрозавод» работает с 2008 года. В нем трудятся более 60 человек, предприятие занимается изготовлением и ремонтом электродвигателей. По данным kartoteka.ru, владельцем 51% завода является Валерий Головков, 49% — Дмитрий Воробьев.

Первый иск был подан еще в 2023 году, в его удовлетворении отказано. В суде завод доказывал, что является владельцем объекта электроэнергетики, который создал и зарегистрировал ответчик. Остальные иски связаны с оспариванием договоров аренды помещений, требованием освободить помещения, которые находятся в долевой собственности.

ООО «Оборонэнерго» и ООО «Электрозавод» подавали также арбитражный иск о банкротстве к Ивану Кузминых в октябре 2025 года. Рассмотрение дела еще идет, требования по нему составляют 6,5 млн руб.

Анна Капустина