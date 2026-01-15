Ростехнадзор продлил работу энергоблока № 4 Ленинградской АЭС до 2030 года

Ленинградская АЭС получила две лицензии Ростехнадзора: на продление срока эксплуатации энергоблока №4 с реактором РБМК-1000 и на наработку на нем изотопной продукции до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

Решение о продлении ресурса приняли после проверки состояния оборудования и документации энергоблока, а также модернизации и замене элементов, выработавших ресурс. Оценка технического состояния позволила сделать вывод о возможности эксплуатации блока до 50 лет. Это подтвердили АО «Атомэнергопроект», АО «НИКИЭТ» им. Н. А. Доллежаля и НИЦ «Курчатовский институт».

По оценке «Росатома», дополнительная выработка электроэнергии за продленный период эксплуатации — пять лет — составит около 40 млрд кВт·ч. Всего с момента запуска в 1981 году энергоблок №4 выработал около 300 млрд кВт·ч электроэнергии.

В «Росатоме» отметили, что канальные реакторы РБМК-1000 позволяют осуществлять радиационную обработку материалов и выпускать общепромышленные и медицинские изотопы в процессе генерации электроэнергии. На Ленинградской АЭС, в частности, нарабатывают молибден-99, йод-125 и йод-131, самарий-153 и лютеций-177.

Артемий Чулков