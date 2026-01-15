В Чувашии на иностранного гражданина возбудили дело за оправдание терроризма

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего иностранного гражданина по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным службы, подозреваемый — бывший студент одного из вузов Чебоксар. Он разместил на своей странице в социальной сети публикацию, содержащую оправдание террористической деятельности.

Подозреваемого задержали сотрудники управления ФСБ в Москве. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Кайдалова