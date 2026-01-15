В Екатеринбурге предложили поставить памятник Свердловскому рок-клубу

Писатель, историограф уральского рока Дмитрий Карасюк предложил установить памятный знак в честь Свердловского рок-клуба у здания, где он раньше располагался — у бывшего ДК Свердлова на ул. Володарского, 9 в Екатеринбурге. О концепции памятника он рассказал на своей странице во «ВКонтакте», подчеркнув, что сейчас это только идея для обсуждения.

По словам господина Карасюка, идея установки памятного знака появилась у него еще в 2018 году — тогда же дочь Екатерина создала несколько эскизов, но планы на реализацию отложили до «лучших времен». Сейчас бывший ДК Свердлова находится в собственности Екатеринбургской епархии, но, как считает Дмитрий Карасюк, это не должно помешать установке памятника. «Судя по кадастровому плану, лишь узкая полоска земли вдоль стен относится к зданию. Памятный знак вполне может быть размещен на углу улиц Володарского и Антона Валека, на территории, принадлежащей городу»,— отметил он.

По замыслу он представляет собой несколько грубо обработанных гранитных глыб, наваленных друг на друга. На камнях выгравированы названия самых известных групп клуба. В верхнюю глыбу «воткнута» электрогитара, гриф которой указывает на окно комнаты 64, где непосредственно находился рок-клуб. Трещины должны символизировать потрясения в культурной жизни города и страны, связанные с творчеством групп рок-клуба. Под гитарой располагается большая надпись «Здесь был рок». «Кстати, слово Rock можно перевести и как "каменюка". Нагромождение этих рок-каменюк символизирует Уральские горы»,— объяснил автор.

Дмитрий Карасюк считает, что памятный знак может стать новой интерактивной достопримечательностью Екатеринбурга — согласно замыслу, по камням можно лазить, также на них могут нанести QR-коды с информацией о группах. Он отметил, что у него уже есть небольшой опыт установки скульптур в Екатеринбурге — установка знака из гранитных глыб не должна быть сложной и стоить слишком дорого.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение года в городе будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

Ирина Пичурина