Главой Отрадного избран Георгий Выводцев

Главой Отрадного стал Георгий Выводцев. Решение принято на расширенном заседании городской думы восьмого созыва в четверг, 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Георгий Выводцев принес присягу и пообещал действовать в интересах горожан. С 10 ноября 2025 года и до последнего времени чиновник исполнял обязанности главы Отрадного.

Прежний руководитель Отрадного Владимир Чихирев досрочно сложил полномочия. Его избрали руководителем Кинельского района вместо Юрия Жидкова, которого губернатор Вячеслав Федорищев уволил в нецензурной форме.

Георгий Портнов