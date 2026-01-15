Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом на борту вернулся на Землю

Американский космический корабль компании SpaceX с миссией Crew-11 в 11:41 мск приводнился в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии, сообщили в NASA. Около 4:00 мск ракета отстыковалась от Международной космической станции (МКС).

В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, космонавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. Состояние здоровья одного из них потребовало досрочного возвращения на Землю, его личность не раскрывается.

Миссия Crew-11 началась в августе 2025 года и должна была продлиться около шести месяцев. В частности, 15 января Майку Финку и Зене Кардман требовалось провести около 6,5 часа за пределами станции. После отбытия Crew-11 на МКС остался только один космонавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, ставший командиром станции, и Сергей Микаев. Они находятся в орбитальной лаборатории с 27 ноября.