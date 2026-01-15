Производство и продажи автомобилей в Китае поставили новые рекорды

В 2025 году в Китае было произведено 34,5 млн автомобилей, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель для промышленности. Продажи новых автомобилей также превысили 34 млн, показав годовой рост на 9,4% и тоже установив рекорд.

Агентство Xinhua указывает, что Китай уже 17 лет подряд лидирует в мире по производству автомобилей, и 3 года подряд число произведенных и проданных автомобилей превышает 30 млн в год. По данным CAAM, производство автомобилей на новых источниках энергии, включая полностью электрические и заряжаемые от сети автомобили, выросло за год на 29%, до 16,6 млн, а продажи — на 28,2%, до 16,5 млн. Продажи на внутреннем рынке Китая также растут — на 6,4%, до 24 млн автомобилей, но в первую очередь из-за увеличения спроса на электромобили и гибридные модели. Продажи бензиновых и дизельных моделей стабильно сокращаются — в 2025 году они упали на 4,3%, до 11 млн.

В докладе ассоциации также отмечается, что Китай в 2025 году экспортировал более 7 млн автомобилей, что на 21,1% больше, чем в 2024 году. Причем экспорт автомобилей на новых источниках энергии вырос вдвое и достиг 2,6 млн единиц. Крупнейшим экспортером остается Chery (1,34 млн автомобилей). В топ-5 также входят BYD (1 млн), SAIC Motor (950 тыс.), Changan (637 тыс.) и Geely (606 тыс.).

Алена Миклашевская