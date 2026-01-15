Новые водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме построят по нацпроекту

В 2026 году в Волгоградской области начнут строить комплекс сооружений для пропуска паводковых вод на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской поймы. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба губернатора региона.

В рамках нацпроекта за пять лет планируется построить 62 водопропускных сооружения, включая объекты на Каширинском и Краснослободском трактах. В Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах также будут возводить новые сооружения для беспрепятственного пропуска воды по ерикам и ее задержания после весеннего паводка. Один из объектов строится за счет регионального бюджета и будет введен в эксплуатацию в начале этого года.

В 2026 году начнется расчистка 15-километрового участка реки Медведицы, где уже проведены водолазные обследования, подготовлены места для складирования грунта и проложены пульпопроводы. С помощью плавучих земснарядов из русла извлекут более 260 тыс. кубометров донных отложений. В 2026 году также запланировано начало работ по расчистке реки Торгун в Палласовском районе. За шесть лет будет восстановлен 12-километровый участок в границах Палласовки, Старой Иванцовки и Савинки.

С 2014 года в регионе провели работы на 108 водных объектах, в том числе возвели 74 водопропускных сооружения. Восстановление водных ресурсов остается приоритетной экологической задачей для властей Волгоградской области.

Марина Окорокова