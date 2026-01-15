Индийская энергетика станет ядерной

Правительство Индии в декабре прошлого года одобрило новую стратегию развития ядерной энергетики. Более чем через шесть десятилетий после принятия первой национальной программы развития атомной отрасли Индия, к сегодняшнему дню ставшая четвертой по величине экономикой мира, вступает в эпоху радикальной трансформации гражданского ядерного сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Индии в России Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол Индии в России Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одобренный накануне нового года закон «Об устойчивом использовании и развитии ядерной энергетики для преобразования Индии» (SHANTI Act) поставил на практические рельсы реализацию концепции премьер-министра Моди — «Реформировать, действовать и преобразовывать». Создание упрощенной и комплексной законодательной базы призвано помочь Индии достичь поставленных целей в сфере чистой энергетики за счет поощрения частного участия и приведения норм безопасности в соответствие с международными стандартами.

Как самая многочисленная по количеству населения страна мира, демонстрирующая и самые высокие темпы роста среди крупнейших экономик, Индия также является одним из крупнейших энергетических рынков. Для удовлетворения растущего спроса на энергию страна последовательно движется к созданию чистого, надежного и самодостаточного энергетического будущего, в котором ядерная энергетика должна сыграть ключевую роль.

В связи с этим на нынешнем этапе Индия пересматривает основы своей ядерной политики с учетом современных потребностей и будущих амбиций. Необходимость энергетического перехода к качественно новому уровню развития обусловлена тем, что за прошедшие десятилетия ядерная программа страны достигла зрелости, ее технологические возможности значительно укрепились, а цели в области чистой энергетики расширились.

Эти изменения обусловили необходимость принятия современного комплексного законодательства, отражающего реалии и требования сегодняшнего и завтрашнего дня.

Закон «Об устойчивом использовании и развитии ядерной энергетики для преобразования Индии» (SHANTI Act) заменяет Закон об атомной энергии 1962 года и Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб 2010 года, которые ранее регулировали реализацию проектов в сфере ядерной энергетики.

Новый закон отражает новый подход правительства к управлению ядерной отраслью и формирует единое законодательство, охватывающее все аспекты ядерного сектора.

Помимо развития ядерной энергетики, SHANTI Act также будет способствовать расширению неэнергетических применений ядерных технологий — в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, научных исследованиях и других мирных областях.

Как отметил премьер-министр Моди, созданная комплексная нормативная база направлена не только на привлечение инвестиций, но и на создание рабочих мест для квалифицированных специалистов Индии.

Необходимо особо отметить, что ядерная энергетика на протяжении многих лет сохраняет стабильную роль в энергетическом балансе Индии и обеспечивает около 3% общего объема производства электроэнергии. В настоящее время в стране эксплуатируется 24 ядерных реактора общей установленной мощностью 8,78 ГВт. Ожидается, что к 2031–2032 годам этот показатель вырастет до 22,38 ГВт. Цель национальной миссии по развитию ядерной энергетики — достичь мощности 100 ГВт к 2047 году в соответствии с целями Индии в сфере чистой энергетики и достижением углеродной нейтральности к 2070 году.

Правительство Индии также активно продвигает проектирование, разработку и внедрение отечественных малых модульных реакторов (SMR). Планируется спроектировать и ввести в эксплуатацию пять таких реакторов к 2033 году.

В связи с этим новый закон предусматривает ряд мер, призванных придать ядерной энергетике новое ускорение.

Нововведения включают создание Консультативного совета по урегулированию споров в области атомной энергетики, повышение роли Совета по регулированию атомной энергетики (AERB) и укрепление его независимости, а также формирование структурированной системы лицензирования и выдачи разрешений по безопасности. Кроме того, новый закон призван обеспечить системные улучшения в сфере ответственности за возможный ядерный ущерб, устанавливая практичную и сбалансированную систему гражданско-правовой ответственности.

Энергетическая безопасность является одним из ключевых столпов сотрудничества в рамках «особого и привилегированного стратегического партнерства» между Индией и Россией.

Россия является одним из ведущих партнеров Индии в области гражданской ядерной энергетики, что наглядно подтверждается многолетним сотрудничеством на АЭС «Куданкулам». Под руководством премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина двустороннее ядерное сотрудничество неуклонно развивается.

В ходе государственного визита президента Путина в Индию 4–5 декабря 2025 года в рамках 23-го ежегодного саммита лидеры двух стран подтвердили намерение расширять сотрудничество в ядерной энергетике, включая неэнергетические применения, а также договорились сформировать новую повестку взаимодействия в области мирного использования атомной энергии и связанных с ней высоких технологий.

В связи с этим принятие SHANTI Act окажет значительное влияние на углубление международного сотрудничества Индии, в частности, с Россией.

Новый закон открывает индийским компаниям доступ к российским технологиям в таких областях, как малые модульные реакторы, локализация производства ядерного топлива, плавучие атомные электростанции.

Передовые направления сотрудничества включают термоядерную энергетику, а также неэнергетические применения — ядерную медицину, производство водорода, квантовые вычисления. Кроме того, новый закон будет способствовать развитию совместных проектов в сферах искусственного интеллекта и дата-центров.

Таким образом, на пути Индии к построению «самодостаточной» (Aatmanirbhar) и «развитой» (Viksit) державы SHANTI Act должен сыграть определяющую роль в укреплении энергетической безопасности, расширить возможности международного сотрудничества за счет модернизации правовой базы и привлечения иностранных инвестиций и технологий.