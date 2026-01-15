Конкуренция за рабочие места в Башкирии достигла максимума за два года

В конце 2025 года на одну вакансию в Башкирии приходилось 9,4 активных резюме — это максимальное значение с начала 2024 года, следует из ежемесячного отчета HeadHunter.

Соотношение резюме и вакансий (так называемый hh-индекс) описывает состояние рынка труда: чем ниже показатель, тем в большей степени на рынке ощущается конкуренция за кадры. Показатель 9,4, по мнению аналитиков сервиса, говорит о высоком уровне конкуренции соискателей за рабочие места.

По итогам декабря 2024 года на одну вакансию приходилось 4,9 резюме. Дефицит соискателей в республике в последний раз наблюдался в июле 2024 года, когда в среднем 3,7 человека претендовали на одно рабочее место.

Сферами с наиболее острой конкуренцией за рабочие места в декабре стали искусство и развлечения (72,3 резюме на вакансию), стратегия, инвестиции и консалтинг (70,9 резюме на вакансию) и маркетинг с рекламой и PR (35,5 резюме на вакансию).

Самая низкая конкуренция — в производстве (hh-индекс 6), медицине и фармацевтике (hh-индекс 5,9), в сфере рабочего персонала (hh-индекс 5,5). В розничной торговле ситуация характеризуется как рынок соискателя (3,2 резюме на вакансию).

Общее количество вакансий за год уменьшилось на 29%, а вакансий для инвалидов — на 47,7%. Количество резюме выросло на 38%.

Идэль Гумеров