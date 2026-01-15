Давос закрыл брони

Свободных номеров в отелях почти нет, а рестораны ожидают полную посадку. Жители Давоса рассказали “Ъ FM”, как город готовится к открытию Всемирного экономического форума. Ежегодная сессия главной деловой площадки мира пройдет с 19 по 23 января. Среди гостей Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и вице-премьер Китая Хэ Лифэн. Как местный бизнес встретит участников самой важной деловой конференции в мире? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

СМИ называют 2026 год решающим для Всемирного экономического форума в Давосе, в том числе из-за вызовов и угроз. Однако он все еще пользуется популярностью у бизнес-элит и следует трендам, пишут журналисты. Предприятия сферы услуг специально подстраиваются под работу форума, чтобы удовлетворить запрос самых высокопоставленных участников. Для туристического бизнеса Давоса дни сессий одни из самых прибыльных, признаются местные предприниматели.

В отеле Hilton Garden Inn Davos пояснили “Ъ FM”, что сейчас забронировать даже самый дешевый номер будет крайне проблематично: «Свободных номеров даже для одного взрослого на даты Всемирного экономического форума сейчас нет, полное заселение. Единственное, есть одна свободная ночь с пятницы на субботу, но с субботы и до следующего вторника все забронировано, в том числе гостями форума. Хотя каких-то особенных привилегий для них у нас нет, но тем не менее на данный момент ситуация именно такая. Самый простой номер на одного без завтрака, без каких-либо дополнительных услуг будет стоить чуть больше €360 за ночь».

По словам собеседников “Ъ FM”, гостиничному бизнесу даже не нужно думать над спецпредложениями, спрос растет и без скидок. В отеле-ресторане Alpenhof номеров на даты форума не найти: «Я могу предложить одну свободную студию на одного взрослого. Кстати, она довольно неплохая. Остальные номера полностью забронированы, каких-то специальных предложений для гостей форума у нас тоже нет, даже для тех, кто забронировал столик в ресторане».

Договоренность о крупной сделке в неформальной обстановке за бокалом элитного вина не редкость для Давоса. Местные гастрономические заведения давно превратились в места для деловых переговоров. В ресторане Bolgen Plaza, который пользуется популярностью у гостей форума, рассказали “Ъ FM”, что с 19 января все столики уже забронированы: «Для того, чтобы забронировать столик в нашем ресторане на даты форума, вам лучше отправить запрос на нашу почту. Дело в том, что в это время у нас обычно полная посадка, поэтому даже по телефону забронировать столик на двоих будет довольно проблематично. Так что лучше отправить запрос на почту, и мы постараемся удовлетворить ваши требования».

Впрочем, аншлага ждут не все. Проведение форума в Давосе никак не скажется на работе наиболее популярного горнолыжного курорта региона Parsenn. Хотя спортивная зона востребована среди гостей площадки, специальных изменений на трассах не будет, отметил в разговоре с “Ъ FM” администратор курорта: «Лыжный курорт будет работать в обычном режиме. Можно будет воспользоваться склоном, как и всегда. Только горы Пиша и Ринихерн сейчас закрыты из-за погодных условий. Остальные трассы работают вне зависимости от загруженности в ближайшие дни».

Среди заявленных для обсуждений тем на форуме в 2026 году — влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы, трансформация рынка труда, исчезновение профессий на фоне прогресса, а также ценность образования.

Леонид Пастернак