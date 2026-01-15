В Уфе между Ветошниково и Романовкой построят высотки и таунхаусы

Администрация Уфы по обращению ООО СЗ «Эко-Механика» (входит в группу DARS Development) утвердила новые проекты планировки и межевания пяти кварталов между деревнями Ветошниково и Романовка, сообщает РБК Уфа.

В первом и втором кварталах проекты предусматривают строительство 26 таунхаусов, детского сада на 40 мест и объектов инженерной инфраструктуры. В первом квартале общая площадь жилой застройки составит 11,8 тыс. кв. м, во втором — 4,2 тыс. кв. м. В настоящее время кварталы не застроены, после ввода домов их население должно составить 399 человек. Перед каждым жилым блоком будет по два машиноместа. Проект планируют реализовать в 2026–2028 годах.

В седьмом квартале планируют разместить 11 жилых домов общей площадью 172,9 тыс. кв. м — восемь 24-этажных и три дома от 12 до 15 этажей. Проектом предусмотрены встроенные помещения общей площадью 5,1 тыс. кв. м, в том числе 1,8 тыс. кв. м под поликлинику. Также планируется паркинг на 120 мест и объекты инженерной инфраструктуры. После введения домов в квартале будут проживать 4,6 тыс. человек, строительство продлится до 2031 года.

В 10-м и 14-м кварталах также планируется строительство многоквартирных домов. В квартале №10 запроектированы восемь домов от 12 до 15 этажей и один 24-этажный дом. Общая площадь квартир составит 134,5 тыс. кв. м, встроенных помещений — 6,6 тыс. кв. Проектом предусмотрено строительство школы на 2,5 тыс. мест и детского сада на 380 мест, административно-офисного здания с подземным паркингом на 300 мест и отдельного паркинга на 499 мест. Население квартала составит 4,2 тыс. человек, проект будет реализован до 2031 года.

В квартале №14 возведут десять жилых домов высотой до 12 этажей общей площадью 127,3 тыс. кв. м. Площадь встроенных помещений составит 8,7 тыс. кв. м. В двух домах будут встроенные детсады на 160 мест. В квартале также будут жить 4,2 тыс. человек, строительство планируют завершить до 2031 года.

ООО Специализированный застройщик «Эко-Механика» по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2011 года. Учредитель — ООО «Дарс-Девелопмент» (Ульяновск). В 2024 году выручка компании составила 2,5 млрд руб., убыток — 1,1 млн руб.

В конце 2023 года администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территорий четырех кварталов между Ветошниково и Романовкой — № 3, №11, №13 и №17. Они также были утверждены по обращению СЗ «Эко-Механика», которое ведет комплексное освоение территории. Компания реализует проект «Город природы» рядом с лесом на полуострове Козарез на берегу реки Белой.

