Челябинский аэропорт прекратил взимать незаконную плату с перевозчиков

АО «Челябинское авиапредприятие» и еще четыре главных оператора аэропортов страны исполнили предупреждение ФАС России. Компании прекратили взимать отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

О незаконных действиях авиапредприятия стало известно после проверки антимонопольного органа. Вместе с Минтрансом и Генпрокуратурой России ведомство выяснило, что отдельную плату за пользование платформой самостоятельно установили 15 аэропортов страны. Такой тариф регулируется государством и он должен быть включен в базовую стоимость услуг по обслуживанию пассажиров. Всем авиапредприятиям антимонопольный орган выдал предупреждения.

В итоге главные операторы аэропортов Челябинска, Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда и Сочи отменили дополнительную плату.

Виталина Ярховска