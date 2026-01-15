Пассажиропоток на КрасЖД снизился на 1,3% в 2025 году

В 2025 году Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал РЖД) перевезла 7,6 млн пассажиров, сообщили в компании. Это на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Пригородные поезда в прошлом году перевезли 5 млн 896 тыс. чел., поезда дальнего следования — 1 млн 744 тыс. чел. Год назад показатели составили 6 млн и 1,7 млн соответственно.

В декабре 2025 года со станций КрасЖД было перевезено 522,4 тыс. пассажиров, в последнем месяце 2024-го — 540 тыс. человек.

Пассажирооборот в прошлом году достиг 2 млрд пасс.-км.

Михаил Кичанов