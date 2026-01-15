Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 51 тысячи жителей Башкирии установили замозапрет на кредиты

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) общее количество установленных самозапретов на получение кредитов и займов в декабре 2025 года в Башкирии составило 51,7 тыс.

В целом по стране количество замозапретов на оформление кредитов и займов в декабре прошлого года составило 1,48 млн. ед. или на 6,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди регионов наибольшее общее количество самозапретов, кроме Башкирии, было установлено в Москве (134,8 тыс.), Московской области (85,4 тыс.), Санкт-Петербурге (67,5 тыс.) и Свердловской области (46,8 тыс. ед.).

Олег Вахитов